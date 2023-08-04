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В Криму вночі були вибухи, окупанти заявили про "роботу ППО"

Гучно було в районі нафтобази в Феодосії. 

В Криму вночі були вибухи, окупанти заявили про "роботу ППО"
Феодосія
Фото: скріншот

У Криму в районі нафтобази в Феодосії лунали вибухи. Радник так званого голови Криму Олег Крючков заявив, що вночі працювала протиповітряна оборона.

Як і завжди, окупанти стверджують, що все нібито збили. Пошкоджень і постраждалих, як заявив Крючков, немає, але на відео очевидців видно вибух і стовп вогню.

Місцеві пабліки в соцмережах, крім Феодосії, повідомили також про звуки вибухів у Армянську.

Нагадаємо, що вибухи цієї ночі лунали і в Росії, в Краснодарському краї. Росіяни звинуватили Україну в атаці морськими безпілотними катерами на військово-морську базу. 

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