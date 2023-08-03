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​Росія обстрілює Україну ракетами, які Київ передав Москві за газові борги в 90-х - "Схеми"

У 1999 році Київ передав Москві 575 крилатих ракет Х-55.

​Росія обстрілює Україну ракетами, які Київ передав Москві за газові борги в 90-х - "Схеми"
уламки збитої ракети Х-55
Фото: Нацгвардія

Журналісти "Схем" знайшли докази того, що Росія обстрілює Україну крилатими ракетами Х-55, які офіційний Київ передав Москві в межах угоди між Кабміном і урядом РФ в 1999 році в обмін на погашення заборгованості за спожитий російський газ.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Журналісти отримали текст угоди і список номерів переданих ракет і співставили з номерами тих Х-55, які армія РФ почала використовувати проти України під час повномасштабного вторгнення.

"Схеми" виявили щонайменше з десяток ракет зі списку, які РФ запустила по українських містах – частину з них збили сили української ППО, частина влучила у житлові будинки.

Журналісти розшукали в архіві угоду між Кабінетом міністрів на чолі з Валерієм Пустовойтенком та урядом РФ за керівництва Володимира Путіна, підписану в Ялті 1999 року. За нею, Київ передав Москві вісім важких бомбардувальників Ту-160 і три Ту-95МС, а також 575 крилатих ракет Х-55.

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За це Росія компенсувала Україні борг за російський газ – на суму 275 мільйонів гривень. Це – визначена вартість переданого обладнання.

Разом із угодою журналісти отримали список з усіма номерами переданих ракет і співставили з номерами Х-55, якими Росія обстрілювала Україну після початку повномасштабного вторгнення РФ. Три таких ракети, які українська ППО збила в січні, травні та квітні 2023 року в Києві та в області – у списку переданих Москві у 1999-му році.

Ще одну Х-55, яка наприкінці 2022-го влучила у багатоквартирний житловий будинок у столиці України, через що загинула жінка, також в рамках угоди передав Київ. Інша ракета, яку Київ також віддав Москві, влучила в будинок на Київщині. Під час обстрілу постраждала дитина.

Ще кілька ракет "Схеми" ідентифікували за допомогою світлин із номерами на уламках, отриманих від джерел у правоохоронних органах.

Нагадаємо, що українська розвідка ще в грудні минулого року повідомляла, що Росія використовує при масованому обстрілі українські крилаті ракети Х-55, передані в рамках Будапештського меморандуму.

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