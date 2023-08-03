Делегація Місії ООН з прав людини відвідала Херсон

Представникам місії буде надана інформація щодо кількості зруйнованих та пошкоджених будівель на території Херсонської громади.

Делегація Моніторингової Місії ООН з прав людини в Україні відвідала місто Херсон.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Поспілкувалися про умови, в яких живуть мешканці нашої громади - постійні обстріли, руйнування житлових обʼєктів та обʼєктів інфраструктури.

Представники Моніторингової Місії, зокрема, займаються документуванням злочинів Росії, тому запропонував їм наживо поспілкуватися з херсонцями", - написав він.

Також Мрочко зазначив, що представникам місії буде надана інформація щодо кількості зруйнованих та пошкоджених будівель на території Херсонської громади.

Нагадаємо, що сьогодні в Херсоні під час ворожого обстрілу було поранено волонтера з Норвегії.