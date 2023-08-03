Російські війська вкотре обстріляли з танків Козачу Лопань на Харківщині

У селищі пошкоджені житлові будинки, на місці працюють екстрені служби.

Російські окупаційні війська знову обстріляли з танків Козачу Лопань на Харківщині.

Про це повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко.

За його словами, у селищі пошкоджено близько 10 приватних будинків, також перебита лінія електропостачання. Потерпілих немає.

"Екстрені служби вже працюють на місці для якнайшвидшої ліквідації наслідків ворожого терору", - додав очільник МВА.

Нагадаємо, за минулу добу внаслідок обстрілів Харківщини був поранений цивільний. 1 серпня тривали ворожі обстріли населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів Харківської області. Від них загинула одна людина, ще інша отримала поранення.