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Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Минулої доби, 2 серпня, російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Куп'янського та Чугуївського районів Харківської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Унаслідок артобстрілів сіл Олександрівка та Тимофіївка Богодухівського району пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду. У селищі Дворічна Куп’янського району поранення зазнав 64-річний чоловік.

Фото: Олег Синєгубов у Telegram

В результаті обстрілів з артилерії та гелікоптерів села Одноробівка Богодухівського району пошкоджені 5 приватних будинків, господарчі споруди, автомобіль та об'єкти електропостачання.

За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 7 га території та знешкодили 101 вибухонебезпечний предмет.

Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Нагадаємо, протягом вівторка 1 серпня тривали ворожі обстріли населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів Харківської області. Загинула жінка, поранення дістав чоловік.