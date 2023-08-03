Понад 80 людей постраждали внаслідок ворожої ракетної атаки на Кривий Ріг, – ОВА
Понад 80 людей постраждали внаслідок ворожої ракетної атаки на Кривий Ріг, – ОВА
У МЗС Польщі назвали не найкращими відносини з Україною через заяви деяких представників влади
У МЗС Польщі назвали не найкращими відносини з Україною через заяви деяких представників влади
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Вибори під час великої війни. Навесні чи восени 2024 року?
Вибори під час великої війни. Навесні чи восени 2024 року?
Найбільші Telegram-канали: як вони пов’язані з нардепами і хто є містком для російського контенту?
Найбільші Telegram-канали: як вони пов’язані з нардепами і хто є містком для російського контенту?
У Києві уламки безпілотників впали у декількох районах. В Одеській області теж лунали вибухи
У Києві уламки безпілотників впали у декількох районах. В Одеській області теж лунали вибухи
Поліція встановила, хто зняв момент прильоту у Кривому Розі
Поліція встановила, хто зняв момент прильоту у Кривому Розі
Польща заявила, що прагне мати добрі відносини з Україною
Польща заявила, що прагне мати добрі відносини з Україною
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
ГоловнаСуспільствоВійна

Учора росіяни били по прикордонних районах Харківщини, є поранений

Пошкоджені будинки, господарчі споруди, автомобіль.

Учора росіяни били по прикордонних районах Харківщини, є поранений
Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Минулої доби, 2 серпня, російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Куп'янського та Чугуївського районів Харківської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Унаслідок артобстрілів сіл Олександрівка та Тимофіївка Богодухівського району пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду. У селищі Дворічна Куп’янського району поранення зазнав 64-річний чоловік.

Фото: Олег Синєгубов у Telegram

В результаті обстрілів з артилерії та гелікоптерів села Одноробівка Богодухівського району пошкоджені 5 приватних будинків, господарчі споруди, автомобіль та об'єкти електропостачання.

За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 7 га території та знешкодили 101 вибухонебезпечний предмет.

Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал
 

Нагадаємо, протягом вівторка 1 серпня тривали ворожі обстріли населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів Харківської області. Загинула жінка, поранення дістав чоловік.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies