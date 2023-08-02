За день 2 серпня росіяни 35 разів обстрілювали Сумщину

Загалом за день окупанти обстріляли 8 громад Сумської області.

Сьогодні, 2 серпня, росіяни обстріляли 35 населених пунктів у Краснопільській, Білопільській, Хотінській, Миропільській, Есманській, Середино-Будській, Великописарівській та Новослобідській громадах Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом 2 серпня було здійснено 35 ворожих обстрілів, зафіксовано 184 вибухи.

Краснопільську громаду обстріляли з артилерії та мінометів. Було пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, автомобіль.

Білопільську громаду обстріляли з мінометів, гранатометів, артилерії та випустили ракети з вертольоту.

По Есманській громаді били з міномету, артилерії, гранатометів та кулемету. Внаслідок обстрілу пошкоджено дорожнє покриття.

Також Середино-Будську громаду обстріляли з гранатомету, а Миропільську - з міномету.

По Великописарівській громаді били з артилерії, також запустили ракети з літаку та вертольоту.

По Хотінській громаді бали з артилерії та ракетами з вертольоту, а по Новослобідській - з мінометів, артилерії та РСЗВ.

Нагадаємо, росіяни тричі за день обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини. Під вогонь потрапив Нікополь та Марганецька громада.