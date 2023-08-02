Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Понад 80 людей постраждали внаслідок ворожої ракетної атаки на Кривий Ріг, – ОВА
Понад 80 людей постраждали внаслідок ворожої ракетної атаки на Кривий Ріг, – ОВА
У Києві уламки безпілотників впали у декількох районах. В Одеській області теж лунали вибухи
У Києві уламки безпілотників впали у декількох районах. В Одеській області теж лунали вибухи
Польща заявила, що прагне мати добрі відносини з Україною
Польща заявила, що прагне мати добрі відносини з Україною
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
У МЗС Польщі назвали не найкращими відносини з Україною через заяви деяких представників влади
У МЗС Польщі назвали не найкращими відносини з Україною через заяви деяких представників влади
Поліція встановила, хто зняв момент прильоту у Кривому Розі
Поліція встановила, хто зняв момент прильоту у Кривому Розі
Найбільші Telegram-канали: як вони пов’язані з нардепами і хто є містком для російського контенту?
Найбільші Telegram-канали: як вони пов’язані з нардепами і хто є містком для російського контенту?
Вибори під час великої війни. Навесні чи восени 2024 року?
Вибори під час великої війни. Навесні чи восени 2024 року?
ГоловнаСуспільствоВійна

За день 2 серпня росіяни 35 разів обстрілювали Сумщину

Загалом за день окупанти обстріляли 8 громад Сумської області.

За день 2 серпня росіяни 35 разів обстрілювали Сумщину
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 2 серпня, росіяни обстріляли 35 населених пунктів у Краснопільській, Білопільській, Хотінській, Миропільській, Есманській, Середино-Будській, Великописарівській та Новослобідській громадах Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом 2 серпня було здійснено 35 ворожих обстрілів, зафіксовано 184 вибухи.

Краснопільську громаду обстріляли з артилерії та мінометів. Було пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, автомобіль.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Білопільську громаду обстріляли з мінометів, гранатометів, артилерії та випустили ракети з вертольоту. 

По Есманській громаді били з міномету, артилерії, гранатометів та кулемету. Внаслідок обстрілу пошкоджено дорожнє покриття.

Також Середино-Будську громаду обстріляли з гранатомету, а Миропільську - з міномету. 

По Великописарівській громаді били з артилерії, також запустили ракети з літаку та вертольоту.

По Хотінській громаді бали з артилерії та ракетами з вертольоту, а по Новослобідській - з мінометів, артилерії та РСЗВ.

Нагадаємо, росіяни тричі за день обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини. Під вогонь потрапив Нікополь та Марганецька громада. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies