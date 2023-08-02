Росіяни тричі за день обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини.
Про це повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.
За його словами, під вогонь потрапив Нікополь та Марганецька громада.
"У районному центрі побили 2 приватні будинки. Пошкодили лінії електропередач. Зачепило й споруду однієї з установ та мопед, що належить місцевому. Хату і господарську споруду вороже залізяччя понівечило і у громаді", - розповів Лисак.
Він підкреслив, що люди не постраждали.
Нагадаємо, уночі 2 серпня російські окупанти теж тричі били з важкої артилерії по Нікопольському району. Обійшлося без потерплих.
Напередодні вороги обстріляли 13 населених пунктів Донеччини. Поранені троє людей.