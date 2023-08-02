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Росіяни тричі за день ударили по Нікопольському району Дніпропетровщини

Пошкоджені приватні будинки, лінії електропередач.

Росіяни тричі за день ударили по Нікопольському району Дніпропетровщини
Фото: Telegram/Сергій Лисак

Росіяни тричі за день обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини.

Про це повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

За його словами, під вогонь потрапив Нікополь та Марганецька громада.   

"У районному центрі побили 2 приватні будинки. Пошкодили лінії електропередач. Зачепило й споруду однієї з установ та мопед, що належить місцевому. Хату і господарську споруду вороже залізяччя понівечило і у громаді", - розповів Лисак.

Він підкреслив, що люди не постраждали.

Фото: Telegram/Сергій Лисак

Фото: Telegram/Сергій Лисак

Фото: Telegram/Сергій Лисак

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Нагадаємо, уночі 2 серпня російські окупанти теж тричі били з важкої артилерії по Нікопольському району. Обійшлося без потерплих.

Напередодні вороги обстріляли 13 населених пунктів Донеччини. Поранені троє людей.

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