Росіяни тричі за день обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини.

Про це повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

За його словами, під вогонь потрапив Нікополь та Марганецька громада.

"У районному центрі побили 2 приватні будинки. Пошкодили лінії електропередач. Зачепило й споруду однієї з установ та мопед, що належить місцевому. Хату і господарську споруду вороже залізяччя понівечило і у громаді", - розповів Лисак.

Він підкреслив, що люди не постраждали.

Фото: Telegram/Сергій Лисак

Фото: Telegram/Сергій Лисак

Фото: Telegram/Сергій Лисак

Нагадаємо, уночі 2 серпня російські окупанти теж тричі били з важкої артилерії по Нікопольському району. Обійшлося без потерплих.

Напередодні вороги обстріляли 13 населених пунктів Донеччини. Поранені троє людей.