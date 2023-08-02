Останні чотири дні на Сватівщині на Луганщині була важка ситуація, - ОВА

За останні чотири дні на Сватівщині була важка ситуація, російські окупанти намагалися просунутися з районів Кармазинівки і Куземівки на Новоселівське та Новоєгорівку.

Про це повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лигосор.

"Ворог намагався просуватися, застосовував дуже потужно артилерію і наземні групи "Шторм Z". Вони намагались атакувати. Також регулярні війська кидали. Але наші хлопці втримали цей удар і тримаються на наших позиціях та наносять ураження ворогу", - зазначив він.

За його словами, окупанти намагаються прорватися на Луганський і Харківський напрямок.

Лисогор підкреслив, що важка ситуація була й на інших ділянках фронту. Ворог продовжує атакувати й Білогорівку.

"Там штурми не припиняються ані на хвилину. Ворог розуміє, що наземними спробами наші позиції важко взяти, тому застосовують там, переважно, артилерію та авіацію", - додав він.

За його словами, важка ситуація біля Кремінної, але українські бійці утримують позиції.

Нагадаємо, що на Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Западне, Куп’янськ та Кислівка Харківської області. На Лиманському напрямку артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка – Донецької.