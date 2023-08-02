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НАБУ оголосило у розшук екснардепа Логвинського

Він став сьомим підозрюваним у межах так званої справи "Золотого мандарину".

НАБУ оголосило у розшук екснардепа Логвинського
Фото: LB.ua

Національне антикорупційне бюро України розшукує колишнього народного депутата Георгія Логвинського, підозрюваного в організації заволодіння компанією "Золотой мандарин Ойл" понад 54 млн грн з державного бюджету.

Про це повідомила пресслужба НАБУ в Телеграмі.

За версією слідства, підозрюваний впродовж 2013-2016 років, розробив та реалізував злочинну схему із заволодіння коштами державного бюджету, шляхом введення в оману Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) щодо спірних правовідносин між підконтрольним іншим співучасникам злочину підприємством з ознаками фіктивності ТОВ "Золотой Мандарин Ойл" та ПАТ "Київенерго".

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Нагадаємо, 11 липня НАБУ і САП заочно повідомили Логвинському про підозру. Він став сьомим підозрюваним у межах так званої справи "Золотого мандарину". Це стало можливим через припинення в екснардепа імунітету, який він мав як родич судді ЄСПЛ. Оскільки напередодні припинення імунітету екснардеп залишив територію України, про підозру йому повідомили в порядку ст.135, ст.278 КПК України.

Логвинський був депутатом VIII скликання (2014-2019 роки) від "Народного фронту". У 2017-2018 роках був віцепрезидентом Парламентської асамблеї Ради Європи. 

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