НАБУ і САП заочно повідомили про підозру колишньому нардепу Логвинському

Учора НАБУ і САП повідомили колишньому нардепу Георгію Логвинському про підозру в організації заволодіння та легалізації 54,179 млн гривень з держбюджету, іншим з-поміж підозрюваних вручено змінені повідомлення про підозру.

Про це повідомляє сайт НАБУ.

Екснардеп Логвинський став сьомим підозрюваним у межах так званої справи "Золотого мандарину". Це стало можливим через припинення в екснардепа імунітету, який він мав як родич судді ЄСПЛ. Оскільки напередодні припинення імунітету екснардеп залишив територію України про підозру йому повідомили в порядку ст.135, ст.278 КПК України.

За версією слідства, підозрюваний впродовж 2013-2016 років розробив та реалізував злочинну схему із заволодіння коштами державного бюджету шляхом введення в оману Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) щодо спірних правовідносин між підконтрольним іншим співучасникам злочину підприємством з ознаками фіктивності ТОВ "Золотой Мандарин Ойл" та ПАТ "Київенерго".

Так, у вересні 2013 року представник ТОВ "Золотой Мандарин Ойл" за вказівкою підозрюваного надіслав до ЄСПЛ заяву про стягнення з держбюджету України 54,179 млн гривень як невиплаченої ПАТ "Київенерго" заборгованості за рішенням суду, яке начебто з 2009 року органами виконавчої служби не виконувалося.

Однак, як з’ясували детективи, на момент звернення до ЄСПЛ, ТОВ "Золотой Мандарин Ойл" не вживало заходів спрямованих на стягнення вказаної заборгованості, оскільки все його майно та рахунки були арештовані для цілей забезпечення виконання зобов’язань за боргами перед державним АТ "Родовід Банк" на суму понад 70 млн гривень, а директор цього підприємства був притягнений до кримінальної відповідальності за вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами.

Крім того, підозрювані приховали від суду той факт, що ТОВ "Золотой Мандарин Ойл" напередодні звернення до ЄСПЛ відступило права вимоги до ПАТ "Київенерго" на користь іншого підприємства та отримало за це 54,18 млн гривень.

Надалі, як вважає слідство, колишній нардеп домовився з керівництвом Міністерства юстиції України, за сприяння якого урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ підготував декларацію про дружнє врегулювання спору та фактично визнав вину держави за невиконання рішення суду у спорі між двома приватними компаніями, право вимоги за яким компанією ТОВ "Золотой Мандарин Ойл" було відчужено.

На підставі цієї декларації на користь підконтрольного екснардепу та його поплічникам підприємства, було повторно перераховано 54,179 млн гривень, але цього разу з державного бюджету. Вказані грошові кошти з використанням послуг конвертаційних центрів надалі легалізовано.

Розслідування вказаних фактів детективи НАБУ розпочали у червні 2017 року, а у січні 2020 року повідомили про підозру шістьом учасникам схеми. Кваліфікація: ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст.209 КК України.