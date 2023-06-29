Підозрюваний у хабарництві голова Тернопільської облради вийшов під заставу

Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко, якого підозрюють у хабарництві, вийшов під заставу, повідомляє "Суспільне".

Інформацію підтвердив адвокат Головка Олександр Тананакін.

Наразі невідомо, коли буде наступне судове засідання у цій справі.

Хоча голову облради і звільнили з-під варти, та він зобов'язаний носити електронний засіб контролю, прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду, не залишати межі Тернополя та Тернопільської області без дозволу слідчого, прокурора або суду повідомляти їх про зміну свого місця проживання та місця роботи. Також Головко має утримуватися від спілкування з особами, вказаними в ухвалі суду та здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Нагадаємо, цього тижня голову Тернопільської облради і двох заступників голів обласної військової адміністрації викрили на отриманні хабара. Того ж дня усім трьом повідомили про підозри. ВАКС обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.