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Росіяни вивели у Чорне море підводний і надводний ракетоносії

Рівень ракетної загрози дуже високий.

Росіяни вивели у Чорне море підводний і надводний ракетоносії
Фото: з відкритих джерел

Російські окупанти знову нарощують присутність ракетоносіїв у Чорному морі, на бойове чергування виведено підводний і надводний ракетоносії.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Загальний залп "Калібрів" у такому випадку може сягати 12 ракет. Рівень ракетної загрози дуже високий", - зазначається в повідомленні.

Мирних жителів закликають прислухатися до сигналів повітряної тривоги та переходити в укриття.

"Сили оборони напоготові, але й наслідки бойової роботи можуть бути небезпечними", - наголосили в командуванні.

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Нагадаємо, що протягом минулої доби ворог завдав 1 ракетного, 75 авіаційних ударів та здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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