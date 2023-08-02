Росіяни вивели у Чорне море підводний і надводний ракетоносії

Російські окупанти знову нарощують присутність ракетоносіїв у Чорному морі, на бойове чергування виведено підводний і надводний ракетоносії.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Загальний залп "Калібрів" у такому випадку може сягати 12 ракет. Рівень ракетної загрози дуже високий", - зазначається в повідомленні.

Мирних жителів закликають прислухатися до сигналів повітряної тривоги та переходити в укриття.

"Сили оборони напоготові, але й наслідки бойової роботи можуть бути небезпечними", - наголосили в командуванні.

Нагадаємо, що протягом минулої доби ворог завдав 1 ракетного, 75 авіаційних ударів та здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.