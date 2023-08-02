Наводили удари РФ по Харкову: "на гарячому" піймали двох коригувальників

Кіберфахівці СБУ викрили та затримали у Харкові двох інформаторів РФ, які збирали дані про підрозділи ЗСУ на території міста та наводили на ці об'єкти удари окупантів.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

Коригувальниками виявилися двоє безробітних мешканців обласного центру. Вони переміщувалися по території Харкова на велосипедах і знімали місця, де, на їхню думку, дислокуються українські військовослужбовці. У подальшому фігуранти відмічали ці локації на гугл-карті та відправляли скріншоти з відмітками до свого куратора з Росії.

Фото: СБУ

Співробітники СБУ затримали обох учасників групи "на гарячому" під час збору даних про дислокацію одного з підрозділів Сил оборони. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Також у межах кримінального провадження перевіряється їхня причетність до наведення по Харкову російських дронів-камікадзе "Шахед" під час нічної атаки 1 серпня цього року. Винним загрожує до 12 років тюрми.

Фото: СБУ

Викриття та затримання зловмисників здійснювали співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Нагадаємо, близько опівночі 1 серпня росіяни вдарили "Шахедами" по Харкову. Зафіксовані влучання у триповерхову будівлю навчального закладу у Салтівському районі. Зруйновані два поверхи будівлі, спалахнула пожежа. Без постраждалих.

Ще три "прильоти" були зафіксовані на території спорткомплексу у Шевченківському районі. Пошкоджена двоповерхова будівля. Отримав поранення та був госпіталізований 63-річний охоронець.