Головне за ніч та ранок. Середа, 2 серпня

Ворожа атака "шахедами" на Київщину та Одещину, понад 40 бойових зіткнень на сході, наступальні дії Сил оборони, втрати окупантів.

У ніч на 2 серпня російська армія знову атакувала портову інфраструктуру, повʼязану з експортом українського зерна. Ударними безпілотниками Shahed росіяни вдарили по півдню Одеської області.

Унаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури виниклі пожежі, пошкоджено елеватор, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

"Станом на 05:30 даних про постраждалих не надходило. Остаточні дані та результати бойової роботи будуть від військового командування", – написав він.

У Києві під час повітряної атаки росіян уламки ударних безпілотників впали в декількох районах. Про це повідомили мер міста Віталій Кличко та КМВА.

У Соломʼянському районі уламки влучили в нежитлову будівлю. У Святошинському загорілося дерево, і також пошкоджено будівлю.

Інформація про вибух у Голосіївському районі, за даними Кличка, не підтвердилась, але водночас у КМВА кажуть, що там було падіння уламків.

"Чергова масована атака ворога ударними БпЛА. Попередьно, противник застосував баражуючі боєприпаси типу Shahed. Групи дронів заходили на Київ одночасно з кількох напрямків. Проте силами і засобами ППО усі повітряні цілі – понад 10 БпЛА - були своєчасно виявлені та знищені. За інформацією на цю хвилину – зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському, Голосіївському та Святошинському районах Києва. Є пошкодження нежитлових приміщень та дорожнього покриття", – повідомив голова КМВА Сергій Попко о 5 ранку.

У ДСНС повідомили лише про Соломʼянський район. "Пошкоджено фасад адміністративної будівлі з 9 по 11 поверх. На місці обстрілу рятувальники обстежили пошкоджену будівлю. Пожежі не виникло. На щастя, постраждалих немає", – зазначили в повідомленні.

Цієї ночі російська армія запустила по Україні ударні БпЛА Shahed-136/131 із трьох напрямків – Курська і Приморсько-Ахтарська (російська територія), Чауди (Крим).

Сили ППО збили 23 безпілотники. Більшість – у Київській та Одеській областях, повідомили в Повітряних силах.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.

Ворог завдав одного ракетного, 75 авіаційних ударів та здійснив 68 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 1 – по командному пункту та 1 по – зенітно-ракетному комплексу окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 14 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 4 станції радіоелектронної боротьби, 4 пункти управління, 1 район зосередження озброєння та військової техніки, 6 засобів протиповітряної оборони, 3 райони зосередження особового складу, 1 склад боєприпасів та ще два важливих об’єкти ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 2 серпня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що минулої доби, 1 серпня, Сили оборони ліквідували близько 540 російських окупантів. З 24 лютого 2022 року по сьогодні армія РФ втратила близько 247 230 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

У ході наступу Збройні сили вибили окупантів з позицій біля Авдіївки Донецької області, повідомив у Military Media Center речник Генштабу ЗСУ Павло Ковальчук.

"У ході ведення Силами оборони наступальних штурмових дій противник вимушено відійшов з позицій в районі південніше Авдіївки", – сказав речник Генштабу. За його словами, на Бахмутському напрямку українські військові продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. Водночас ворог "здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення північніше та західніше Кліщіївки, а також північно-західніше Курдюмівки".

Уночі 2 серпня російська армія атакувала центральну частину Херсона. Унаслідок ворожих обстрілів поранення дістали двоє людей.

О 03:55 окупанти вдарили по житловому кварталу Херсона. Ворог вкотре прицільно бив по домівках містян. У місцях влучань виникли пожежі, які ліквідували рятувальники.

"Поранення отримали двоє людей. У середньому стані тяжкості шпиталізували 56-річну жінку, 59-річному чоловіку лікарі надали допомогу на місці", – повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зранку обстріли середмістя Херсона продовжилися. Окупанти вдарили по банківському приміщенню, а також по оселі 78-річної херсонки. Будівля зазнала пошкоджень, жінка не постраждала.

В Офісі генпрокурора уточнили, що попередньо окупанти атакували місто ствольною артилерією та мінометами. За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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