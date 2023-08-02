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Окупанти вдарили вночі по житловому кварталу Херсона, двоє поранених

Жінку у стані середньої тяжкості доправили до лікарні.

Окупанти вдарили вночі по житловому кварталу Херсона, двоє поранених

Уночі 2 серпня російська армія атакувала центральну частину Херсона. Унаслідок ворожих обстрілів поранення дістали двоє людей.

Про це повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що о 03:55 окупанти вдарили по житловому кварталу Херсона. Ворог вкотре прицільно бив по домівках містян. У місцях влучань виникли пожежі, які ліквідували рятувальники.

"Поранення отримали двоє людей. У середньому стані тяжкості шпілатізували 56-річну жінку, 59-річному чоловіку лікарі надали допомогу на місці", – йдеться у повідомленні.

Зранку обстріли середмістя Херсона продовжилися. Окупанти вдарили по банківському приміщенню, а також по оселі 78-річної херсонки. Будівля зазнала пошкоджень, жінка не постраждала.

В Офісі генпрокурора уточнили, що попередньо окупанти атакували місто ствольною артилерією та мінометами. За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Нагадаємо, протягом минулої доби росіяни здійснили 74 обстріли Херсонської області, випустивши 441 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", танків, безпілотників та авіації. Одна людина загинула, восьмеро поранені.

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