Учора ЗСУ знищили ще 540 окупантів, танк і систему ППО ворога

Протягом минулої доби, 1 серпня, Сили оборони ліквідували близько 540 російських окупантів. З 24 лютого 2022 року по сьогодні армія РФ втратила близько 247 230 осіб.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 247 230 (+540) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4 217 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8 213 (+8) од,
- артилерійських систем – 4 866 (+27) од,
- РСЗВ – 700 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 463 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 311 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 042 (+15),
- крилаті ракети ‒ 1 347 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7 349 (+25) од,
- спеціальна техніка ‒ 718 (+0).
Нагадаємо, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.