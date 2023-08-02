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Учора ЗСУ знищили ще 540 окупантів, танк і систему ППО ворога

На фронті відбулося за добу понад 40 бойових зіткнень.

Учора ЗСУ знищили ще 540 окупантів, танк і систему ППО ворога
Фото: скрін відео

Протягом минулої доби, 1 серпня, Сили оборони ліквідували близько 540 російських окупантів. З 24 лютого 2022 року по сьогодні армія РФ втратила близько 247 230 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 247 230 (+540) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4 217 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8 213 (+8) од,
  • артилерійських систем – 4 866 (+27) од,
  • РСЗВ – 700 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 463 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 311 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 042 (+15),
  • крилаті ракети ‒ 1 347 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7 349 (+25) од,
  • спеціальна техніка ‒ 718 (+0).

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Нагадаємо, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

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