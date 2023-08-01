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За день на Сумщині було зафіксовано 200 вибухів внаслідок російських обстрілів

Всього росіяни обстріляли 7 громад Сумщини.

За день на Сумщині було зафіксовано 200 вибухів внаслідок російських обстрілів
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 1 серпня, росіянами було обстріляно 22 населених пункти у Краснопільській, Білопільській, Хотінській, Есманській, Зноб-Новгородській, Середино-Будській та Великописарівській громадах Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня було здійснено 27 ворожих обстрілів, зафіксовано 200 вибухів.

Краснопільську громаду обстріляли з мінометів та артилерії, пошкоджено 2 приватні будинки.

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По Есманській громаді били з мінометів та ракетами з вертольоту. Внаслідок обстрілів було пошкоджено складське приміщення приватного підприємства та трактор. 

Середино-Будську громаду обстріляли з гранатометів та мінометів, було пошкоджено приватний будинок.

Білопільську громаду обстріляли з мінометів, артилерії та РСЗВ. 

Зноб-Новгородську та Хотінську громади обстріляли з мінометів. 

Також Великописарівську громаду обстріляли з міномету, гранатомету та артилерії.

Нагадаємо, через обстріл російськими військами прифронтового села Петропавлівка у Куп’янському районі на Харківщині виникли чотири пожежі.

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