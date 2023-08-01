На фронті загинула відома українська футзалістка Елеонора Мальцева

Елеонора Мальцева була футзалісткою клубу “Біличанка” та збірної України.

На війні з російськими окупантами загинула загинула мешканка Коцюбинського у Київській області Елеонора Мальцева.

Про це повідомив селищний голова Коцюбинського Сергій Даніш.

“У памʼяті Елеонора залишиться життєрадісною та усміхненою навіть на позиціях. За часів АТО мав нагоду особисто навідувати нашу захисницю. Щирі співчуття рідним та близьким!” - написав він.

Сергій Даніш зазначив, що Елеонора Мальцева була не лише волонтеркою, але й футзалісткою клубу “Біличанка” та збірної України.

Нагадаємо, у боях поблизу села Мала Токмачка Запорізької області загинув боєць із фрі-файту, колишній командир окремої мобільної групи вогневого ураження "Оріль" 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Юрій Саманюк ("Тринадцятий").