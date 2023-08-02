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В Одеській області росіяни атакували портову інфраструктуру (оновлено)

Даних про поранених нема. 

В Одеській області росіяни атакували портову інфраструктуру (оновлено)
Фото: тг-канал Олега Кіпера /Одеська ОДА

У ніч на 2 серпня російська армія знову атакувала портову інфраструктуру, повʼязану з експортом українського зерна. Ударними безпілотниками Shahed росіяни вдарили по півдню Одеської області.

Внаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури виниклі пожежі, пошкоджено елеватор. Про це повідомив голова ОВА Кіпер у Теlegram.

"Станом на 05:30 даних про постраждалих не надходило. Остаточні дані та результати бойової роботи будуть від військового командування", – написав він.

В Офісі генерального прокурора надали уточнені дані: пошкоджень та руйнувань зазнали елеватор, зернові ангари, резервуари одного з вантажних терміналів, виробничі, складські та адміністративні  приміщення. Також суттєвих руйнувань зазнала триповерхова будівля "Морвокзалу". 

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Фото: Офіс генерального прокурора Telegram

Фото: тг-канал Олега Кіпера /Одеська ОДА

Фото: тг-канал Олега Кіпера /Одеська ОДА

Фото: тг-канал Олега Кіпера /Одеська ОДА

Фото: тг-канал Олега Кіпера /Одеська ОДА

Цієї ночі під ударом ворога опинився в Київ. Росіяни спрямували на місто 10 "шахедів", ППО збила їх усі. Є падіння уламків у декількох районах.

Портову інфраструктуру та зернові сховища російські окупанти почали активно атакувати після односторонньої заяви про вихід із зернової угоди 17 липня. Перший тиждень ворог завдав терористичних ударів фактично щоночі: 18, 19, 20, 21 і 23 липня. Унаслідок цих ударів було поранено десятки мирних людей, є загиблі. Згоріли десяти тисяч тонн зернових. 

Попередня атака на область була 27 липня. Тоді окупанти теж поцілили в портову інфраструктуру. Загинув цивільний охоронець. 

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