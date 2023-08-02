США пояснили відсутність РФ серед запрошених на зустріч у Саудівській Аравії

Ця зустріч дасть світові змогу “почути напряму від України про жахи, які обрушилися на них”.

Росія ніколи не демонструвала серйозного підходу до змістовних переговорів.

Про це повідомив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, пише Укрінформ.

“Я процитував би те, що сказав президент України Зеленський, а саме, що він відкритий для справжньої дипломатії з Росією, коли РФ буде готова брати участь у такій дипломатії. На жаль, ми бачили, що від самого початку цих зусиль, а реально – навіть до початку цієї війни – Росія ніколи не хотіла брати участь у справжній дипломатії”, - прокоментував Міллер запитання російського журналіста щодо відсутності РФ у списку запрошених на зустріч у Саудівській Аравії.

Представник Держдепартаменту вважає, що запланована зустріч представників різних країн у Саудівській Аравії дасть світові змогу “почути напряму від України про жахи, які обрушилися на них”.

Як раніше повідомлялось, очікується, що представник адміністрації Джозефа Байдена відвідає мирні переговори щодо України в Саудівській Аравії.