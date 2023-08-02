США пояснили відсутність РФ серед запрошених на зустріч у Саудівській Аравії

Росія ніколи не демонструвала серйозного підходу до змістовних переговорів.
Про це повідомив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, пише Укрінформ.
“Я процитував би те, що сказав президент України Зеленський, а саме, що він відкритий для справжньої дипломатії з Росією, коли РФ буде готова брати участь у такій дипломатії. На жаль, ми бачили, що від самого початку цих зусиль, а реально – навіть до початку цієї війни – Росія ніколи не хотіла брати участь у справжній дипломатії”, - прокоментував Міллер запитання російського журналіста щодо відсутності РФ у списку запрошених на зустріч у Саудівській Аравії.
Представник Держдепартаменту вважає, що запланована зустріч представників різних країн у Саудівській Аравії дасть світові змогу “почути напряму від України про жахи, які обрушилися на них”.
Як раніше повідомлялось, очікується, що представник адміністрації Джозефа Байдена відвідає мирні переговори щодо України в Саудівській Аравії.