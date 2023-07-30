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В ОП підтвердили проведення перемовин щодо миру в Україні у Саудівській Аравії

Зустрінуться радники із національної безпеки та політичні радники лідерів держав.

В ОП підтвердили проведення перемовин щодо миру в Україні у Саудівській Аравії
Фото: Офіс президента

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив проведення перемовин щодо миру в Україні у Саудівській Аравії.

Про це йдеться на сайті президента.

“Наступна зустріч радників із національної безпеки та політичних радників лідерів держав щодо реалізації ініціатив України з відновлення сталого та справедливого миру відбудеться незабаром у Саудівській Аравії”, − йдеться у повідомленні.

За його словами, кожен пункт Формули миру Президента Володимира Зеленського сьогодні обговорюється в індивідуальному та груповому форматі з представниками понад 50 країн світу майже на щотижневій основі. 

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Він акцентував, що для реалізації формули українська сторона використовує трифазну структуру. Перша фаза – це зустрічі з послами, акредитованими в Україні, які присвячені докладному розгляду кожного з пунктів Формули.

Друга фаза – Україна ініціює зустрічі радників із національної безпеки з метою пошуку оптимальних формулювань і механізмів імплементації українського мирного плану. “Першу таку зустріч ми організували в партнерстві з данськими колегами. Вона відбулася в Копенгагені в червні. Наступна зустріч відбудеться незабаром. Її прийматиме саудівське місто. Ми дякуємо обом королівствам за лідерство й рішучу підтримку українських ініціатив”, – сказав Єрмак.

Третім етапом узгодження Формули мир стане установчий глобальний саміт на рівні лідерів держав, який міг би відбутися до кінця року.

Нагадаємо, як написала американська газета The Wall Street Journal, переговори відбудуться 5 і 6 серпня в Джидді. Туди прибудуть високопоставлені чиновники з 30 країн.

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