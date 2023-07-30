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Росгвардія тренувалась захищати "вагнерівців" у Білорусі

За задумом навчань, кількість "вагнерівців" становила 20 тисяч осіб.

Росгвардія тренувалась захищати "вагнерівців" у Білорусі
Фото: РБК

Росгвардія провела навчання щодо придушення бунтів в Росії та Білорусі.

Про це повідомляє Центр національного спротиву. 

"Навчання проходили у два етапи: перший – протидія масовій непокорі мобілізованих і членів їх сімей, під час проведення заходів повної мобілізації населення РФ. Другий етап – перекидання на територію Білорусі для наведення "порядку" після "нанесення збройними силами України та Польщі ракетних ударів по таборах "вагнерівців"", - ідеться в повідомленні. 

Зазначається, що за задумом навчань, кількість особового складу ПВК "Вагнер" становила 20 тисяч осіб. 

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Нагадаємо, що за даними ДПСУ, станом на зараз трохи більше, ніж 5 тисяч "вагнерівців" перебувають у Білорусі.

Понад сотня найманців ПВК "Вагнер" вирушила до Сувалкського коридору, який обʼєднує Литву з Польщею та відокремлює Калінінградську область Росії та Білорусь.

Також міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський заявив, що Польща, Литва та Латвія можуть спільно ухвалити рішення про закриття своїх кордонів із Білоруссю, якщо на кордоні з цією державою відбудуться серйозні інциденти за участю "вагнерівців".

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