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У Міноборони показали, як виглядають нові тактичні кросівки

Понад 10 фірм зголосилися надати свої моделі для тестового носіння.

У Міноборони показали, як виглядають нові тактичні кросівки
Фото: Міноборони

Міністерство оборони показано так звані тактичні кросівки, які вже пройшли військово-дослідні випробування на зручність.

Тепер своє слово мають сказати військові, повідомила пресслужба Міноборони.

За даними оборонного відомства, понад 10 українських фірм зголосилися надати свої моделі комфортних напівчеревиків для тестового носіння потенційними споживачами.

Перший етап випробувань військовослужбовцями на зручність та комфорт завершився.

«Після отримання відгуків з військ офіцери опрацьовують технічну специфікацію до даного предмета з урахуванням рекомендацій та пропозицій військовослужбовців. А далі — затвердження зразка-еталону. Результатом проробленої роботи є прийняття на забезпечення ЗСУ нового предмета речового майна або апгрейд вже існуючих», — пояснили в Міноборони.

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Нагадаємо, що у Міноборони презентували оновлену літню польову жіночу форму.

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