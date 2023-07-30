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Чотири російські кораблі чергують у Чорному морі

Носіїв ракет «Калібр» серед них немає.

Чотири російські кораблі чергують у Чорному морі
Фото: EPA/UPG

Чотири російські кораблі перебувають на бойовому чергуванні в Чорному морі вранці 30 липня.

Про це повідомили Військово-морські сили Збройних сил України. 

Як випливає з наведених даних, носіїв крилатих ракет «Калібр» серед них немає.

«В Азовському морі перебуває один ворожий корабель; у Середземному морі на бойовому чергуванні – вісім ворожих кораблів, з них два – носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп – до 24 ракет», – йдеться в повідомленні.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 10 суден, з них 2 продовжили рух з протоки Босфор;  до Чорного моря – 21 судно, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

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Нагадаємо, що американський телеканал CNN показав сюжет про новітній український морський дрон, який призначений для ураження російських цілей у Чорному морі. 

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