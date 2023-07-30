Головне за ніч та ранок. Неділя, 30 липня

36 бойових зіткнень на сході, наступальні дії Сил оборони, втрати окупантів, ворожі обстріли, атака дронів на Крим, вибухи в Москва-Сіті.

У ніч на 30 липня росіяни завдали повітряного удару з південно-східного напрямку чотирма ударними БпЛА Shahed-136/131.

Усі ворожі безпілотники були збиті нашими захисниками у межах Херсонської та Дніпропетровської областей, повідомили Повітряні сили.

Крім того, збито чотири розвідувальні дрони.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень.

Ворог завдав вісьмох ракетних, 33 авіаційних ударів та здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала девʼятьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один артилерійський засіб на вогневій позиції, один склад боєприпасів, одну станцію радіоелектронної боротьби, а також один район зосередження особового складу противника.

Нагадаємо, що вчора увечері росіяни вдарили ракетами по місту Суми. Є влучання в заклад освіти, одна людина загинула, пʼятеро поранені.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 30 липня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що загальні бойові втрати росіян за час повномасштабної війни станом на 30 липня орієнтовно склали 245 700. З них 480 осіб ліквідовано минулої доби. Також учора ворог втратив одразу 14 танків.

Про інші втрати противника – в новині.

Уночі росіяни втретє за місяць атакували острів Зміїний, повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"Тактичною авіацією в Чорному морі ворог втретє цього місяця атакував Зміїний, закинувши в районі острова дві авіабомби невстановленого зразку", – йдеться у повідомленні.

Уночі тимчасово окупований Крим атакували десятки безпілотників, російське міністерство оборони, як і завжди, заявило, що атаку відбили.

Згідно з повідомленням МО ворога, на Крим націлилися 25 БпЛА. 16 із них нібито збили, інші – нейтралізували.

Жертв і поранених, згідно з повідомленням, нема.

У Москві заявили про нічну атаку "українських безпілотників". Є пошкодження у відомому комплексі новобудов – так званому Москва-Сіті.

Мер міста Собянін традиційно стверджує, що атаку відбили. Жертв і поранених, за його словами, немає, водночас ТАСС повідомило про поранення охоронця.

Собянін визнав "незначні пошкодження фасадів на двох офісних баштах Сіті". За даними російських телеграм-каналів, на поверсі, де сталося пошкодження, розташовано офіс міністерства цифрового розвитку.

Ці вибухи в Москві вже не перші цього тижня. 28 липня Собінін теж говорив, що російську столицю атакували: знову українці, знову нібито відбили атаку.

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