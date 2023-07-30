Двоє людей поранені внаслідок обстрілів Херсонської області

Є влучання в житлові квартали в області і територію заводу в Херсоні.

Протягом минулої доби росіяни 69 разів обстрілювали Херсонську область, випустивши 313 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та безпілотників. Двоє мирних були поранені.

По Херсону ворог випустив 44 снаряди. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію заводу в Херсоні", – зазначив він.

Нагадаємо, цієї ночі українська протиповітряна оборона відбила атаку ударних БпЛА. Всі чотири Shahed-и були знищені в небі над Херсонською та Дніпропетровською областями.