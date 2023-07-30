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Двоє людей поранені внаслідок обстрілів Херсонської області

Є влучання в житлові квартали в області і територію заводу в Херсоні. 

Двоє людей поранені внаслідок обстрілів Херсонської області
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Протягом минулої доби росіяни 69 разів обстрілювали Херсонську область, випустивши 313 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та безпілотників. Двоє мирних були поранені. 

По Херсону ворог випустив 44 снаряди. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram. 

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію заводу в Херсоні", – зазначив він.

Нагадаємо, цієї ночі українська протиповітряна оборона відбила атаку ударних БпЛА. Всі чотири Shahed-и були знищені в небі над Херсонською та Дніпропетровською областями. 

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