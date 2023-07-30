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ППО вночі відбила атаку ударних безпілотників: знищено всі чотири "шахеди"

Також захисники збили чотири розвідувальні дрони. 

У ніч на 30 липня росіяни завдали повітряного удару з південно-східного напрямку чотирма ударними БпЛА Shahed-136/131. Усі ворожі безпілотники були збиті нашими захисниками у межах Херсонської та Дніпропетровської областей.

Крім того, збито чотири розвідувальні дрони. Про це вранці 30 липня повідомили Повітряні сили у Telegram.

Фото: Повітряні сили в Telegram

"Авіація сил оборони за минулу добу завдала до 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також 29 липня протиповітряною обороною було знищено чотири розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня", – додали в повідомленні. 

Нагадаємо, завдяки захисникам втрати російських окупантів минулої доби зросли ще на 480 осіб. Також оборонці ліквідували зразу 14 танків. 

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