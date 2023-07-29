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Лікар з Херсонщини отримав підозру в пособництві російським окупантам

На займаній "посаді" він переєстрував лікарню в органах окупаційної адміністрації, агітував медичний персонал до співпраці з  росіянами.

Лікар з Херсонщини отримав підозру в пособництві російським окупантам

Лікарю обласної лікарні Херсона заочно повідомлено про підозру в пособництві державі агресору (ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу).

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, у серпні 2022 року підозрюваний пішов на співпрацю з росіянами та став так званим "в.о. главного врача" захопленої окупантами "Алешковской центральной районной больницы".

На займаній "посаді" чоловік переєстрував лікарню в органах окупаційної адміністрації, агітував медичний персонал до співпраці з окупантами, видавав зарплату  в рублях, займався антиукраїнською пропагандою. Він також примушував працівників брати участь у проросійських заходах.

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Досудове розслідування здійснюється слідчими СБУ в Херсонській області.

Нагадаємо, за даними Центру нацспротиву, Росія розширює мережу інформаторів на окупованій Херсонщині. Ворог планує вишукувати тих, хто надає допомогу нашим воїнам.

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