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МКІП засудило дискримінацію очільниці Національного музею Голодомору-Геноциду

Мінкультури закликає неухильно дотримуватися правових та моральних норм людських відносин.

МКІП засудило дискримінацію очільниці Національного музею Голодомору-Геноциду
Леся Гасиджак
Фото: Facebook/Леся Гасиджак

Міністерство культури та інформаційної політики висловилось проти дискримінаційних висловлювань на адресу в.о. генерального директора Національного музею Голодомору-Геноциду Лесі Гасиджак.

Про це повідомила пресслужба МКІП у Telegram.

Мінкультури закликає дописувачів публічних інформаційних ресурсів неухильно дотримуватися визнаних українською державою і суспільством правових та моральних норм людських відносин.

"Вважаємо неприпустимими будь-які прояви дискримінації через зовнішність людини або інші індивідуальні характеристики. В музеях, як і в інших закладах культури України працюють високопрофесійні фахівці, які роблять важливий внесок у розвиток національної культури, самовіддано працюють в інтересах українського суспільства", - йдеться в повідомленні.

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Міністерство також заохочує обговорення, які стосуються виключно результатів їх роботи та жодним чином не спричиняють приниження людської гідності, не  створюють навколо них образливої або зневажливої атмосфери.

Нагадаємо, в.о. генерального директора Національного музею Голодомору-геноциду, кандидатка історичних наук Леся Гасиджак готує позов до суду через образу честі та гідності.

Напередодні деякі користувачі в соцмережах почали цькувати Гасиджакчерез зовнішність.  Зокрема, юрист Клим Братківський (захищав підсанкційного нардепа Олекандра Дубінського та критикував рішення РНБО про заборону каналів Медведчука) написав, що Леся Гасиджак не може очолювати музей Голодомору, бо нібито має невідповідну зовнішність.

Деякі коментатори підтримали таку думку. Однак більшість користувачів засудили лукізм та висловилися про неприпустимість такого ставлення. Наразі його поста з критикою Гасиджак немає, проте залишилися скріншоти.

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