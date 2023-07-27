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Очільниця музею Голодомору Леся Гасиджак подає до суду через цькування

Зокрема, адвокат підсанкційного нардепа Дубінського Клим Братківський написав у соцмережах, що Леся Гасиджак не може очолювати музей Голодомору, бо нібито має невідповідну зовнішність. 

Очільниця музею Голодомору Леся Гасиджак подає до суду через цькування
Леся Гасиджак
Фото: Facebook/Леся Гасиджак

Виконувачка обов’язків Генерального директора Національного музею Голодомору-геноциду, кандидатка історичних наук Леся Гасиджак готує позов до суду через образу честі та гідності. 

Про це Леся Гасиджак повідомила в етері Радіо Свобода.

“Готую офіційну заяву. Позов буде обов’язково. Це питання не в мені. Я спокійно до цього хейту поставилася. Це дуже смішна історія, і сумна з іншого боку. Я принципово буду подавати до суду, бо розумію, що такі історії трапляються кожного дня. Хейту піддається дуже багато жінок в Україні. І не лише через зовнішність. А просто через те, що вони є жінками на керівних посадах. Я вважаю, що це має бути повчальний кейс. Щоб він ніколи більше не повторився”, – сказала Леся Гасиджак. 

Вона зазначила, що ми живемо в 21 столітті. Дуже багато зусиль фахівці різних рівнів докладають до того, щоб суспільство трохи змінилось, щоб люди перестали інакшість сприймати як щось погане, неправильне і незручне. 

“Виявляється, роботи попереду ще дуже багато. У нас іде війна. З війни повертаються захисниці і захисники без рук, без ніг. Потім ці люди будуть зазнавати хейту? Тому що вони некрасиві?” – поставила риторичне запитання Леся Гасиджак. 

“Радіо “Свобода” зазначає, що напередодні деякі користувачі в соцмережах почали цькувати виконувачку обов’язків директорки музею Голодомору через зовнішність. 

Зокрема, юрист Клим Братківський (захищав підсанкційного нардепа Олекандра Дубінського та критикував рішення РНБО про заборону каналів Медведчука) написав, що Леся Гасиджак не може очолювати музей Голодомору, бо нібито має невідповідну зовнішність. Деякі коментатори підтримали таку думку. Однак більшість користувачів засудили лукізм та висловилися про неприпустимість такого ставлення. Наразі його поста з критикою Гасиджак немає, проте залишилися скріншоти.

Фото: скріншот

На скандальну ситуацію відреагував Уповноважений з прав людини України Дмитро Лубінець

“Вважаю абсолютно неприпустимими та недоречними недавні випадки цькування виконувачки обов’язків директорки музею Голодомору Лесі Гасиджак. Професійні якості та здібності повинні бути єдиними критеріями для оцінки її здатності до керівництва та виконання обов'язків на посаді. Ніхто не має права ставитися до когось з презирством чи недовірою через такі поверхневі риси, як зовнішність”, – написав Лубінець.

Нагадаємо, за даними ЮНІСЕФ, в Україні кожен п'ятий підліток визнавав себе жертвою онлайн-знущань, а кожен десятий – регулярно брехав батькам або друзям про час, проведений у соцмережах.

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