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Окупанти заявили про атаку десятків безпілотників на Крим

Кажуть, що всі збили або нейтралізували. 

Окупанти заявили про атаку десятків безпілотників на Крим
Ілюстративне фото
Фото: Google Maps

Російське міністерство оборони заявило, що вночі окупований Крим атакували десятки безпілотників. Як і завжди, росіяни стверджують, що атаку відбили.

Згідно з повідомленням МО ворога, на Крим націлилися 25 БпЛА. 16 із них нібито збили, інші – нейтралізували.

Жертв і поранених, згідно з повідомленням, нема.

Нагадаємо, що цієї ночі атаки БпЛА зазнала Москва. Там в комплексі елітних новобудов "Сіті" пошкоджено дві багатоповерхові офісні будівлі. На певний час обмежували роботу аеропорту "Внуково".

Нагадаємо, 28 липня в Криму в Козачій бухті вибухнула склад боєприпасів окупантів. За даними ГУР, у районі Козачої бухти наразі дислокується 810-та окрема бригада морської піхоти росіян. 

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