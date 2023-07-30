Ворог протягом доби бив по девʼяти областях України, – ОВА

По Чернігівській області росіяни стріляли 16 разів за добу (214 вибухів). Ворог бив із мінометів, ракетних систем залпового вогню та артилерії. Семенівська громада: обстріли із мінометів у напрямку сіл Миколаївка, Леонівка, Блешня, Янжулівка, Орликівка, Мхи, із артилерії – у напрямку села Мхи. Новгород-Сіверська громада – із мінометів та АГС у напрямку села Гремʼяч, із САУ – у напрямку села Михальчина Слобода. Сновська громада – із мінометів у напрямку села Клюси, із артиліреї – біля села Хрінівка. Також ворог застосував РСЗВ по Семенівській громаді, вибухи зафіксовано біля Блешні, Орликівки (тут горіли чотири будівлі та господарчі споруди). Без жертв. Інші дані щодо наслідків уточнюються, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Сумській вночі та вранці зафіксовано 14 обстрілів (83 вибухи). Ворог обстріляв 12 населених пунктів у Краснопільській, Хотінській, Шалигінській, Середино-Будській, Путивльській громадах. Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури. Вчора протягом дня ворог здійснив 25 обстрілів. Зафіксовано 122 вибухи. Обстріляно 17 населених пунктів у девʼяти громадах: Сумській, Краснопільській, Білопільській, Юнаківській, Миропільській, Шалигинській, Есманській, Середино-Будській, Новослобідській. Ракетний удар по закладу освіти у Сумах. За попередніми даними, одна людина загинула, пʼятеро поранено. Шалигинська громада: ствольна артилерія (девʼять вибухів). Пошкоджено приватний житловий будинок. Новослобідська громада: РСЗВ (10 вибухів), міномет (12 вибухів), гранатомет (29 вибухів). Пошкоджено два приватні житлові будинки, дві господарчі споруди, ЛЕП.

У Дніпропетровській вночі агресор обстріляв Нікопольський район чотири рази. Вгатив по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах. А на Криворізький район противник скерував два шахеди. Їх збили оборонці неба з ПвК "Південь". Уламки впали на територію приватної агрофірми. Виникла пожежа, яку оперативно загасили. Пошкоджене складське приміщення. Загиблих та постраждалих немає.

У Донецькій окупанти обстріляли сім населених пунктів: Часів Яр, Торецьк, Авдіївку, Андріївку, Благодатне, Птиче, Новоукраїнку. Пошкоджено пʼять житлових будинків, приміщення центральної міської лікарні, дві господарчі споруди. За добу по області: один загиблий.

У Луганській вчора рашисти спробували атакувати поблизу Новоєгорівки, що в Сватівському районі, а також поблизу Білогорівки. Безрезультатно для ворога. Масовані ворожі удари витримали Невське та Білогорівка. За добу противник здійснив 105 обстрілів (557 снарядів).

У Харківській на Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли Уд, Козачої Лопані, Охрімівки, Тихого та Огірцевого. На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Дворічна, Западне, Кислівка, Берестове, Кіндрашівка та Куп’янськ.

У Запорізькій у результаті ракетної атаки рашистів по обласному центру загинули 32-річна жінка та 45-річний чоловік. Двох жінок 36 та 55 років з легкими ушкодженнями доставлено в лікарню, де надано необхідну медичну допомогу. За минулу добу ворог завдав 77 ударів по 20 населених пунктах. Артилерійські обстріли прийшлися по території Оріхова, Залізничного, Левадного, Новодарівки, Білогір'я, Малинівки, Кам'янського, Степового та інших прифронтових селах. Ураження від ворожого безпілотника зазнали Новоандріївка та Павлівка, від авіації вчергове постраждало Гуляйполе. Надійшло 31 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

У Миколаївській вчора сили та засоби протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищили розвідувальний "Мерлін-ВР". Також ворог завдавав артилерійських ударів по Очакову. Рашисти здійснили артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Без постраждалих.

У Херсонській за добу росіяни завдали 69 обстрілів (313 снарядів), з них по Херсону – 11 обстрілів ( 44 снаряди). Ворог влучив у райони 28 населених пунктів області, територію заводу ДП "Палада" (м.Херсон). Через російську агресію дві людини дістали поранення.

Нагадаємо, сьогодні вночі Росія завдала чергового удару іранськими ударними БпЛА типу “Shahed” по Україні. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.