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У Сумах вже двоє загиблих від ракетного удару росіян

Троє перебувають на стаціонарному лікуванні.

У Сумах вже двоє загиблих від ракетного удару росіян
Фото: МВС

Зросло число постраждалих внаслідок ракетного удару по Сумах, якого РФ завдала ввечері 29 липня.

Про це повідомили у Сумській міськраді.  

"Внаслідок обстрілу загинуло двоє людей, постраждало 20 (троє залишаються в лікарні)», – йдеться у повідомленні.

Вказано, що внаслідок ракетного удару також пошкоджено будівлю закладу освіти. У житлових будинках повибивало вікна. На місці проходить обстеження зруйнованого майна та демонтаж пошкоджених конструкцій. Працюють рятувальники та спецтехніка.

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Нагадаємо, що спочатку повідомлялося про одну загиблу та п'ятьох поранених цивільних осіб внаслідок удару росіян по Сумах.

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