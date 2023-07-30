У Сумах вже двоє загиблих від ракетного удару росіян

Зросло число постраждалих внаслідок ракетного удару по Сумах, якого РФ завдала ввечері 29 липня.

Про це повідомили у Сумській міськраді.

"Внаслідок обстрілу загинуло двоє людей, постраждало 20 (троє залишаються в лікарні)», – йдеться у повідомленні.

Вказано, що внаслідок ракетного удару також пошкоджено будівлю закладу освіти. У житлових будинках повибивало вікна. На місці проходить обстеження зруйнованого майна та демонтаж пошкоджених конструкцій. Працюють рятувальники та спецтехніка.

Нагадаємо, що спочатку повідомлялося про одну загиблу та п'ятьох поранених цивільних осіб внаслідок удару росіян по Сумах.