Під Бахмутом за добу знищено 44 окупантів

Сили оборони України за минулу добу знищили 44 російських загарбників на Бахмутському напрямку і 35 - на Лимано-Куп'янському.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий.

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують утримувати ініціативу, проводити штурмові дії. Окупанти водночас зробили 498 обстрілів різними видами озброєння й здійснили 2 авіанальоти.

"Загалом на цьому напрямку відбулося 7 боєзіткнень, в ході яких нам вдалося 44 окупантів знищити і 118 завдати поранень, знищити протитанковий ракетний комплекс і три ворожі польові склади з боєприпасами, а також комплекс спостереження Муром-М", - сказав Череватий.

На Лимано-Куп'янському напрямку окупанти намагаються перехопити ініціативу і вести наступальні дії.

"Завдяки вдалим діям наших штабів, командувачів, і безперечно командирів і військовослужбовців на місцях ці плану ворогу не вдаються", - зазначив Череватий.

Ворог 480 разів вражав українські позиції з різних артилерійських систем.

"На цьому напрямку 35 окупантів було знищено, 65 поранено і 5 взято в полон. Також знищено ворожий танк, БТР, 2 польових склади з боєприпасами", - сказав речник.

Нагадаємо, що окупанти посилили атаки у районі Мар'їнки Донецької області і кидають у бій загони "шторм-Z", які переважно складаються з в'язнів.