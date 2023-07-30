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Росіяни завдали ударів дронами по селу на Харківщині

Пошкоджено декілька приватних будинків.

Росіяни завдали ударів дронами по селу на Харківщині
Фото: Харківська ОВА

Вранці 30 липня окупанти завдали ударів дронами-камікадзе по селу Тимофіївка Богодухівського району Харківської області.

Про це повідомляє Харківська ОВА.

"Сьогодні зранку чотири дрони-камікадзе вдарили по селу Тимофіївка Богодухівського району. Внаслідок цього було пошкоджено декілька приватних будинків. За попередніми даними, без постраждалих", - йдеться в повідомленні. 

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Нагадаємо, що у Харківській області минулої доби противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли Уд, Козачої Лопані, Охрімівки, Тихого та Огірцевого. На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Дворічна, Западне, Кислівка, Берестове, Кіндрашівка та Куп’янськ.

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