Вранці 30 липня окупанти завдали ударів дронами-камікадзе по селу Тимофіївка Богодухівського району Харківської області.

Про це повідомляє Харківська ОВА.

"Сьогодні зранку чотири дрони-камікадзе вдарили по селу Тимофіївка Богодухівського району. Внаслідок цього було пошкоджено декілька приватних будинків. За попередніми даними, без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Харківській області минулої доби противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли Уд, Козачої Лопані, Охрімівки, Тихого та Огірцевого. На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Дворічна, Западне, Кислівка, Берестове, Кіндрашівка та Куп’янськ.