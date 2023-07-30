Громадські активісти збирають кошти на реконструкцію куполу Свято-Покровського храму Православної Церкви України у с. Новоживотів, що на Вінниччині.

Про це йдеться у дописі екс-адвоката Митрополита Володимира Сабодана Валентина Волинця, повідомляє "Фонд пам'яті Блаженнішого митрополита Володимира".

"Дорогі брати та сестри! Шанобливо звертаюсь до кожного із вас з переконливим проханням вишукати можливість та надати посильну благодійну допомогу для виконання невідкладних будівельних робіт з реконструкції куполу Свято-Покровського храму Православної Церкви України с. Новоживотів, що на Вінниччині, уродженцем та почесним громадянином якого я є. Церква, про порятунок якої йде мова, з-понад 100-літньою історією (1907-1912 рр.), увесь цей час була діючою, центром духовності та окрасою моєї малої батьківщини і має залишитися такою на майбутнє", - йдеться у дописі.

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