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Громада закликає долучитися до збору коштів на реконструкцію храму на Вінничині

Церква має понад 100-літню історію.

Громада закликає долучитися до збору коштів на реконструкцію храму на Вінничині
Свято-Покровський храм ПЦУ у с. Новоживотів на Вінниччині.
Фото: Фонд пам'яті Блаженнішого митрополита Володимира

Громадські активісти збирають кошти на реконструкцію куполу Свято-Покровського храму Православної Церкви України у с. Новоживотів, що на Вінниччині.

Про це йдеться у дописі екс-адвоката Митрополита Володимира Сабодана Валентина Волинця, повідомляє "Фонд пам'яті Блаженнішого митрополита Володимира". 

"Дорогі брати та сестри! Шанобливо звертаюсь до кожного із вас з переконливим проханням вишукати можливість та надати посильну благодійну допомогу для виконання невідкладних будівельних робіт з реконструкції куполу Свято-Покровського храму Православної Церкви України с. Новоживотів, що на Вінниччині, уродженцем та почесним громадянином якого я є. Церква, про порятунок якої йде мова, з-понад 100-літньою історією (1907-1912 рр.), увесь цей час була діючою, центром духовності та окрасою моєї малої батьківщини і має залишитися такою на майбутнє", - йдеться у дописі.

Банківські реквізити: АТ КБ «Приватбанк». Карточка "Ключ до радості" 4246001002333106 Рахунок отримувача UA253052990000026008006109803 РНОКПП отримувача 42787914. Релігійна організація «Релігійна громада Свято-Покровської парафії Української Православної Церкви (Православної Церкви України)».

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Фото: "Фонд пам'яті Блаженнішого митрополита Володимира"

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