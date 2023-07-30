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ЗСУ на Таврійському напрямку знищили два танки та шість бронемашин росіян

Знищено загалом 20 одиниць техніки противника.

ЗСУ на Таврійському напрямку знищили два танки та шість бронемашин росіян
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Українські військові на Таврійському напрямку рухаються вперед.

Про це у Телеграмі написав командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Знищено 20 одиниць військової техніки противника. Зокрема, два танки, шість ББМ, БПЛА “Орлан-10”, три артилерійські системи та міномети, малогабаритну переносну радіолокаційну станцію “Соболятнік” та  автомобільну техніку", - зазначив Тарнавський.

Армія РФ вбитими та пораненими втратила понад дві роти військових. ЗСУ знищили також два склади боєприпасів РФ.

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Нагадаємо, що за даними Генштабу, на Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ.

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