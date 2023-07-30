ЗСУ на Таврійському напрямку знищили два танки та шість бронемашин росіян

Українські військові на Таврійському напрямку рухаються вперед.

Про це у Телеграмі написав командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Знищено 20 одиниць військової техніки противника. Зокрема, два танки, шість ББМ, БПЛА “Орлан-10”, три артилерійські системи та міномети, малогабаритну переносну радіолокаційну станцію “Соболятнік” та автомобільну техніку", - зазначив Тарнавський.

Армія РФ вбитими та пораненими втратила понад дві роти військових. ЗСУ знищили також два склади боєприпасів РФ.

Нагадаємо, що за даними Генштабу, на Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ.