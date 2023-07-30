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Росіяни обстріляли Берислав, є поранений

На момент удару чоловік перебував у дворі будинку.

Унаслідок російського обстрілу Берислава Херсонської області поранено чоловіка.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

"Через російський обстріл Берислава поранено місцевого жителя. На момент ворожого удару 55-річний чоловік перебував у дворі будинку. Попередньо, у нього осколкове поранення ноги", - йдеться в повідомленні.

"На допомогу постраждалому направляється "швидка", - уточнили в ОВА.

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Нагадаємо, що 30 липня російські окупанти обстріляли с. Новодмитрівка в Херсонській області, внаслідок чого поранення дістала 33-річна жінка.

Протягом минулої доби росіяни 69 разів обстрілювали Херсонську область, випустивши 313 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та безпілотників. Двоє мирних були поранені.

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