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Українські хакери “привітали” російських моряків зі святом і отримали конфіденційні дані, − ГУР

Окупанти отримали повідомлення на месенджери Viber, Telegram, WhatsApp з "троянами". 

Українські хакери “привітали” російських моряків зі святом і отримали конфіденційні дані, − ГУР
крейсер "Москва"

Українські хакери зламали російській системи масової розсилки повідомлень і особливим чином привітали військових моряків армії окупанта з днем ВМС РФ.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

Моряки, зокрема їхні командири, отримали повідомлення на месенджери Viber, Telegram, WhatsApp. Окупанти відкривали відео з атаками на російські військові кораблі, зокрема крейсер “Москва”. 

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У повідомленнях містилась “троянська” програма, яка знімає інформацію з телефонів та перенаправляє її на українські сервери. Зараз потік інформації, зокрема конфіденційної, продовжується.

Одночасно зламано сервери трьох російських урядових сайтів, серед них вебсторінка “євразійського економічного союзу”. На них також було розміщеної згадане відео й отримано доступ до закритої інформації.

Нагадаємо, російські загарбники намагаються збирати особисті дані українських бійців територіальної оборони через створену фейкову google-форму.

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