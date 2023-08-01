Головне за день. Вівторок, 1 серпня

Обстріл лікарні в Херсоні, 26 бойових зіткнень на сході, білоруські вертольоти в повітряному просторі Польщі. Яким запам’ятається 524-й день повномасштабної війни.

Сьогодні вранці російська армія обстріляла міську клінічну лікарню в Херсоні. Загинув лікар, за уточненими даними, поранені ще пʼятеро медиків.

"У них діагностували контузію та гостру реакцію на стрес. Потерпілим надали медичну допомогу, нині їхньому життю нічого не загрожує", – зазначив голова ОВА Олександр Прокудін.

Унаслідок удару пошкоджено будівлю лікарні та авто, повідомили в Офісі генпрокурора.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що на фронті упродовж доби відбулось 26 бойових зіткнень.

За добу ворог завдав одного ракетного і 49 авіаційних ударів та здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони завдала сімох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян, один - по командному пункту та один по - зенітно-ракетному комплексу окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, чотири станції радіоелектронної боротьби, чотири пункти управління, один район зосередження озброєння та військової техніки, п'ять засобів протиповітряної оборони, три райони зосередження особового складу та ще два важливі об’єкти ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 1 серпня – в нашій новині.

Сьогодні, 1 серпня, сталося порушення повітряного простору Польщі двома білоруськими вертольотами. Вони проводили поблизу кордону навчання, про які білоруська сторона попередньо повідомила польську.

Перетин кордону відбувався в районі Біловежі на дуже низькій висоті, і це ускладнювало виявлення радарними системами.

Про інцидент повідомили в НАТО. Крім того, тимчасового повіреного у справах Білорусі буде викликано до польського МЗС.

Комітет Верховної Ради з питань бюджету на своєму засіданні 31 липня погодив виділення Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури з фонду ліквідації наслідків збройної агресії ще 3,5 млрд гривень.

Про це повідомила голова комітету Роксолана Підласа, інформує LB.ua.

Підласа зазначила, що кошти отримають Київська, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернігівська, Харківська та Херсонська області на реалізацію 44 проєктів.

Серед проєктів найбільше пов’язано з відновленням житлових будинків – 24, закладів освіти – 10, охорони здоров’я – 3. Загалом передбачається побудувати з нуля 4 об’єкти, здійснити реконструкцію 5 об’єктів та провести капітальний ремонт 35 об’єктів.

Раніше 6,6 млрд гривень на реалізацію 157 проєктів отримали Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська та Херсонська області.

За словами очільниці комітету, загалом із фонду ліквідації наслідків збройної агресії вже розподілено 27,7 млрд гривень на відновлення об’єктів, що постраждали через бойові дії, а наразі нерозподілений обсяг коштів цього фонду становить 34,2 млрд гривень.

У керівника Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки правоохоронці провели обшуки - щодо нього триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного збагачення, повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Слідство встановило, що воєнком Дніпропетровщини під час дії воєнного стану оформив на батька декілька автомобілів і дві квартири у місті Дніпро. Крім того, він зареєстрував на члена родини підприємство, яке придбало нежитлове приміщення загальною площею близько 500 м кв.

В Офісі Генпрокурора зазначили, що вартість майна значно перевищує законні доходи керівника ТЦК. Тож прокурори спільно з оперативниками УСР у Дніпропетровській області та слідчими обласної поліції провели обшуки за місцем роботи, шістьома адресами проживання воєнкома та його близьких осіб, а також автомобілях.

Наразі вирішують питання щодо повідомлення посадовцю про підозру та обрання запобіжного заходу.

Щонайменше 81 російський олігарх фінансує війну Росії в Україні. Низка з них, зокрема Олег Дерипаска, постачає "добровольців" на фронт. Про це йдеться у розслідуваннях російських видань “Проект” та “Важные истории”.

80 олігархів перебувають під санкціями, але лише 14 потрапили під обмеження у всіх юрисдикціях країн проукраїнської коаліції. 34 особи потрапили у санкційний список лише в Україні.

“Загальна сума відкритих контрактів, які підприємства цих бізнесменів уклали з російським оборонним комплексом за час воєнного конфлікту в Україні (2014-2023 рр.), величезна – щонайменше 220 мільярдів рублів або майже 3 млрд доларів”, − зазначено у матеріалі.

У списку олігархів є зокрема Олексій Мордашов (“Северсталь”), Вагіт Алєкперов (“Лукойл”), Михайло Фрідман (LetterOne), Роман Абрамович (Millhouse) та Аркадій Ротенберг (“Мостотрест”). Більшість з них “мовчки” постачає російському оборонно-промисловому комплексу величезну кількість товарів і послуг, зокрема тих, що “потрібні безпосередньо для створення ракет, бомб і куль, що вбивають мирних українців”.

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!