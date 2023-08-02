ППО збила 23 ударні БпЛА, які росіяни запускали із трьох напрямків

Більшість збили в Київській та Одеській областях.

Цієї ночі російська армія запустила по Україні ударні БпЛА Shahed-136/131 із трьох напрямків – Курська і Приморсько-Ахтарська (російська територія), Чауди (Крим).

Сили ППО збили 23 безпілотники. Більшість – у Київській та Одеській областях, повідомили в Повітряних силах.

Фото: Повітряні сили в Telegram

"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 23 ударних БпЛА. Більшість «шахедів» знищено на Київщині та Одещині. На жаль, частина запущених ворогом дронів уразила портову інфраструктуру в Одеській області", – зазначили військові.

Нагадаємо, що в Києві уламки БпЛА впали в декількох районах. Пошкоджено адміністративну будівлю. В Одесі ворог влучив у портову інфраструктуру, зокрема елеватор.