Одна людина загинула, восьмеро поранені внаслідок ударів по Херсонській області

Протягом минулої доби росіяни здійснили 74 обстріли Херсонської області, випустивши 441 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", танків, безпілотників та авіації. Одна людина загинула, восьмеро поранені.

По місту Херсон ворог випустив 31 снаряд. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлю медичного закладу у Херсоні; освітній заклад у Бериславському районі", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що днями росіяни збільшили кількість обстрілів Херсонської області. У ОВА повʼязали це з тим, що ворогу вдалося відновитися після втрат на лівому березі.

Учора ворог вдарив по міській лікарні в Херсоні. Загинув лікар, який працював перший день після інтернатури. Ще пʼятеро медиків були поранені.