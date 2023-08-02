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Одна людина загинула, восьмеро поранені внаслідок ударів по Херсонській області

Ворог випустив 411 снарядів. 

Одна людина загинула, восьмеро поранені внаслідок ударів по Херсонській області
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Протягом минулої доби росіяни здійснили 74 обстріли Херсонської області, випустивши 441 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", танків, безпілотників та авіації. Одна людина загинула, восьмеро поранені. 

По місту Херсон ворог випустив 31 снаряд. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлю медичного закладу у Херсоні; освітній заклад у Бериславському районі", – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що днями росіяни збільшили кількість обстрілів Херсонської області. У ОВА повʼязали це з тим, що ворогу вдалося відновитися після втрат на лівому березі. 

Учора ворог вдарив по міській лікарні в Херсоні. Загинув лікар, який працював перший день після інтернатури. Ще пʼятеро медиків були поранені. 

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