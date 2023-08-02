Учора ворог бив по 130 населених пунктах України, загинули троє людей, – ОВА

Унаслідок російських обстрілів 1 серпня загинули троє мирних українців, ще 16 людей отримали поранення.

Про це повідомляє Military Media Center з посиланням на Міноборони України.

Зазначається, що протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 11 областей України.

Із різних видів озброєння (гранатомети, міномети, танки, ствольна артилерія, РСЗВ, ЗРК, ОТРК, БПЛА, тактична авіація) були атаковані 130 населених пунктів та 70 об’єктів інфраструктури. Попередньо три цивільні особи загинули та 16 були поранені.

Нагадаємо, протягом минулої доби ворог завдав 1 ракетного, 75 авіаційних ударів та здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На фронті вчора відбулось понад 40 бойових зіткнень.