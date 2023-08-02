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Учора росіяни обстріляли 13 населених пунктів Донеччини

Поранені троє цивільних.

Учора росіяни обстріляли 13 населених пунктів Донеччини

Упродовж минулої доби, 1 серпня, ворог завдав 20 ударів по житловому сектору Донецької області. Окупанти били авіабомбами "ФАБ-500", ракетами, РСЗВ "Смерч", "Ураган", "Град", артилерією, танками.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

Згідно з повідомленням, обстрілів зазнали 13 населених пунктів: міста Авдіївка, Вугледар, Гірник, Дружківка, Красногорівка, Курахове, Торецьк, Часів Яр, смт Велика Новосілка, села Благодатне, Острівське, Рай-Олександрівка, Соловйове. Пошкоджено 29 цивільних об’єктів: 26 приватних будинків, господарська споруда, складське приміщення, ЛЕП.

З артилерії росіяни обстріляли Курахове, поцілили у дві приватних оселі. Поранено 45-річних чоловіка та жінку. Групою поліції "Білий янгол" постраждалим було надано першу допомогу та евакуйовано до лікарні.

Ще одна людина зазнала поранень у Часовому Яру. Авіабомбу "ФАБ-500" росіяни скинули на Велику Новосілку. У Вугледарі снарядами пошкоджено 9 осель.

По Дружківці війська РФ гатили зі "Смерчів" – пошкоджено приватний будинок. Рай-Олександрівку накрили "Ураганами", постраждали 7 домівок.

Сьогодні після опівночі під ударом російських терористів опинився Слов’янськ. Ворог випустив по місту три ракети С-300. Пошкоджено підприємство та цивільний автомобіль. Інформації про постраждалих не надходило.

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Нагадаємо, 31 липня російські військові обстріляли ймовірно зі ствольної та реактивної артилерії село Зоряне Покровського району Донецької області. Внаслідок атаки загинули троє чоловіків, жінка отримала поранення.

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