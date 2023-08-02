Упродовж минулої доби, 1 серпня, ворог завдав 20 ударів по житловому сектору Донецької області. Окупанти били авіабомбами "ФАБ-500", ракетами, РСЗВ "Смерч", "Ураган", "Град", артилерією, танками.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

Згідно з повідомленням, обстрілів зазнали 13 населених пунктів: міста Авдіївка, Вугледар, Гірник, Дружківка, Красногорівка, Курахове, Торецьк, Часів Яр, смт Велика Новосілка, села Благодатне, Острівське, Рай-Олександрівка, Соловйове. Пошкоджено 29 цивільних об’єктів: 26 приватних будинків, господарська споруда, складське приміщення, ЛЕП.

З артилерії росіяни обстріляли Курахове, поцілили у дві приватних оселі. Поранено 45-річних чоловіка та жінку. Групою поліції "Білий янгол" постраждалим було надано першу допомогу та евакуйовано до лікарні.

Ще одна людина зазнала поранень у Часовому Яру. Авіабомбу "ФАБ-500" росіяни скинули на Велику Новосілку. У Вугледарі снарядами пошкоджено 9 осель.

По Дружківці війська РФ гатили зі "Смерчів" – пошкоджено приватний будинок. Рай-Олександрівку накрили "Ураганами", постраждали 7 домівок.

Сьогодні після опівночі під ударом російських терористів опинився Слов’янськ. Ворог випустив по місту три ракети С-300. Пошкоджено підприємство та цивільний автомобіль. Інформації про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, 31 липня російські військові обстріляли ймовірно зі ствольної та реактивної артилерії село Зоряне Покровського району Донецької області. Внаслідок атаки загинули троє чоловіків, жінка отримала поранення.