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У пенсійному фонді Марганця чоловік підірвав боєприпас

Він взяв у заручниці жінку, але поліцейським вдалося вимити відпустити її. 

У пенсійному фонді Марганця чоловік підірвав боєприпас
Фото: МВС

У Марганці Дніпропетровської області чоловік підірвав боєприпас в управлінні пенсійного фонду. Внаслідок підриву цей чоловік отримав поранення, інші не постраждали. 

Невідомий чоловік прийшов до управління, взяв у заручниці жінку та погрожував вибухом. Правоохоронцям вдалося переконати його відпустити жінку, повідомили в МВС

"В ході перемовин з поліцейськими він відпустив жінку, після чого підірвав боєприпас. У результаті вибуху чоловік отримав осколкові поранення. Поліцейські на місці надали йому домедичну допомогу. Інші люди не постраждали", – зазначили в міністерстві. 

Зараз на місці події тривають слідчі дії. Відкриті два кримінальні провадження: за ч. 2 ст. 147 (захоплення заручників) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на початку липня в Харківській області чоловік погрожував підірвати гранату в громадському місці. Правоохоронцям вдалося його затримати. Вони декілька годин переконували його віддати гранату. 

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