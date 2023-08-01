Нардеп Холодов написав заяву про складання повноважень (оновлено)
Нардеп Холодов написав заяву про складання повноважень (оновлено)
У Києві водій навмисно заблокував дорогу “швидкій”, яка перевозила дворічну дитину у критичному стані
У Києві водій навмисно заблокував дорогу “швидкій”, яка перевозила дворічну дитину у критичному стані
Росія вдарила по Кривому Рогу ракетами. Є влучання в житловий будинок та навчальний заклад (оновлено)
Росія вдарила по Кривому Рогу ракетами. Є влучання в житловий будинок та навчальний заклад (оновлено)
«Язичник у рясі»: кілька штрихів до портрета митрополита Павла Лебедя
«Язичник у рясі»: кілька штрихів до портрета митрополита Павла Лебедя
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
На фронті загинув актор фільму Сенцова "Носоріг" Євген Світличний
На фронті загинув актор фільму Сенцова "Носоріг" Євген Світличний
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Роман Ващук: ”Найкраща стратегія відновлення – stop doing stupid shit”
Роман Ващук: ”Найкраща стратегія відновлення – stop doing stupid shit”
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог вдарив по навчальному закладу і території спорткомплексу у Харкові

Унаслідок влучання по території спорткомплексу був поранений охоронець.

Ворог вдарив по навчальному закладу і території спорткомплексу у Харкові
Фото: Олег Синєгубов

Близько опівночі 1 серпня росіяни вдарили "Шахедами" по Харкову. Є влучання у триповерхову будівлю навчального закладу у Салтівському районі. Люди не постраждали.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Згідно з повідомленням, зруйновані два поверхи будівлі, спалахнула пожежа. Постраждалих немає.

Ще три "прильоти" зафіксовані на території спорткомплексу у Шевченківському районі. Пошкоджена двоповерхова будівля. Отримав поранення та був госпіталізований 63-річний охоронець.

Президент Володимир Зеленський уточнив, що ворог атакував Харків п’ятьма "Шахедами". На місцях влучання працюють всі служби. 

Фото: Олег Синєгубов

Фото: ДСНС

Протягом доби 31 липня ворог обстрілював населені пункти Чугуївського, Богодухівського, Харківського, Ізюмського та Куп'янського районів. Зокрема, під ворожим вогнем перебували Уди, Ветеринарне, Стариця, Вовчанськ, Колодязне, Новомлинськ та інші населені пункти. Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі.

Фото: Олег Синєгубов

Піротехніки ДСНС за добу знешкодили 50 вибухонебезпечних предметів. На Куп'янському напрямку минулої доби ЗСУ успішно відбили чергову спробу ворожого штурму в районі східніше Берестового.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: Олег Синєгубов

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, російські окупаційні війська в ніч на понеділок завдали чергового ракетного удару по Харкову, застосувавши ракети С-300 з території Білгородської області. Було влучання по території Новобаварського району, у складські приміщення одного з комерційних підприємств. На місці прильоту тілесні ушкодження отримав чоловік.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies