Унаслідок влучання по території спорткомплексу був поранений охоронець.

Близько опівночі 1 серпня росіяни вдарили "Шахедами" по Харкову. Є влучання у триповерхову будівлю навчального закладу у Салтівському районі. Люди не постраждали.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Згідно з повідомленням, зруйновані два поверхи будівлі, спалахнула пожежа. Постраждалих немає.

Ще три "прильоти" зафіксовані на території спорткомплексу у Шевченківському районі. Пошкоджена двоповерхова будівля. Отримав поранення та був госпіталізований 63-річний охоронець.

Президент Володимир Зеленський уточнив, що ворог атакував Харків п’ятьма "Шахедами". На місцях влучання працюють всі служби.

Фото: Олег Синєгубов

Фото: ДСНС

Протягом доби 31 липня ворог обстрілював населені пункти Чугуївського, Богодухівського, Харківського, Ізюмського та Куп'янського районів. Зокрема, під ворожим вогнем перебували Уди, Ветеринарне, Стариця, Вовчанськ, Колодязне, Новомлинськ та інші населені пункти. Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі.

Фото: Олег Синєгубов

Піротехніки ДСНС за добу знешкодили 50 вибухонебезпечних предметів. На Куп'янському напрямку минулої доби ЗСУ успішно відбили чергову спробу ворожого штурму в районі східніше Берестового.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, російські окупаційні війська в ніч на понеділок завдали чергового ракетного удару по Харкову, застосувавши ракети С-300 з території Білгородської області. Було влучання по території Новобаварського району, у складські приміщення одного з комерційних підприємств. На місці прильоту тілесні ушкодження отримав чоловік.