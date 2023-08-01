Понад 80 людей постраждали внаслідок ворожої ракетної атаки на Кривий Ріг, – ОВА

Унаслідок російського обстрілу Кривого Рогу постраждало понад 80 людей, серед них – семеро дітей. Наразі у лікарнях перебувають 19 постраждалих.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Кривий Ріг у жалобі. Вічна памʼять невинним жертвам російських ракет. Вже понад 80 постраждалих через ворожу атаку. Серед них – семеро дітей. У лікарнях залишаються 19 людей. Усі середньої тяжкості", – написав він.

Голова ОВА додав, що ніч у Дніпропетровській області минулася без обстрілів.

Нагадаємо, о 9-й ранку 31 липня росіяни вдарили двома ракетами по Кривому Рогу. Одна з них влучила у 9-поверховий будинок, друга – в освітній заклад.

Станом на 21:00 понеділка 31 липня було відомо про шістьох жертв ворожою атаки. Серед загиблих – дівчинка десяти років. 75 людей отримали поранення, двоє були у важкому стані.

1 серпня у Кривому Розі оголосили днем жалоби.