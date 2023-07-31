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Хорватія передала 1 млн євро на розмінування України

Цей внесок є найбільшою в історії Хорватії пожертвою Всесвітній продовольчій програмі ООН.

Хорватія передала 1 млн євро на розмінування України
Фото: Генштаб

Уряд Хорватії пожертвував 1 млн євро Всесвітній продовольчій програмі ООН (ВПП). Гроші будуть спрямовані на допомогу фермерам і виробникам продуктів харчування відновити роботу в регіонах, які "найбільше постраждали від вибухонебезпечних пережитків війни".

Про це повідомила пресслужба Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Проєкт, який профінансувала Хорватія, спрямований на обстеження сільськогосподарських угідь на наявність мін та інших вибухових речовин, розмінування їх у разі необхідності та безпечне звільнення для відновлення виробництва продуктів харчування та підтримки засобів до існування сільських громад. 

Такоє цей проєкт розширить підтримку фермерів у реабілітації ґрунтів і відновленні сільськогосподарського виробництва після того, як землі будуть визнані безпечними.

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Наразі робота ведеться в Харківській області, планується розширення на Миколаївську та Херсонську області. 

Внесок у розмірі 1 мільйон євро є найбільшою в історії Хорватії пожертвою ВПП.

Крім того, 11-12 жовтня в Загребі відбудеться міжнародна донорська конференція з гуманітарного розмінування в Україні. Ця конференція стане платформою для мобілізації додаткової міжнародної підтримки та ресурсів для ініціатив з розмінування в Україні.

Нагадаємо, потреби України на розмінування територій у поточному році становлять за розрахунками Світового банку понад 397 млн доларів. 

Раніше повідомлялось, що в Україні створять Державний центр гуманітарного розмінування. Також Україна створює широку коаліцію країн, які "допоможуть зробити так, щоб процес розмінування не тривав десятиліття".

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