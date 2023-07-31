США почнуть обговорення з Україною “гарантій безпеки”

Цього тижня між Україною та США почнуться переговори про довгострокові безпекові зобов’язання. Раніше їх задекларували на саміті НАТО у Вільнюсі.
Про це повідомляє “Європейська правда”.
"Цього тижня почнуться переговори про те, як ми можемо вирішити щодо подробиць цих безпекових зобов’язань у подальшому", – сказав речник Держдепу Меттью Міллер.
За його словами, ці переговори стануть продовженням заяви, оголошеної "Групою семи" на останньому саміту НАТО у Вільнюсі. Тоді партнери "заявили, що братимуть участь у переговорах із урядом України про багатострокові зобов’язання стосовно безпеки України".
Меттью Міллер наголосив, що США розглядають ці зобов’язання окремо від військової допомоги, яку Вашингтон надав і буде далі надавати Києву.
Як раніше повідомлялось, очікується, що представник адміністрації Джозефа Байдена відвідає мирні переговори щодо України в Саудівській Аравії.