Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
«Язичник у рясі»: кілька штрихів до портрета митрополита Павла Лебедя
«Язичник у рясі»: кілька штрихів до портрета митрополита Павла Лебедя
Роман Ващук: ”Найкраща стратегія відновлення – stop doing stupid shit”
Роман Ващук: ”Найкраща стратегія відновлення – stop doing stupid shit”
У Міноборони показали, як виглядають нові тактичні кросівки
У Міноборони показали, як виглядають нові тактичні кросівки
ЗСУ підтвердили успішний удар по Чонгарському мосту
ЗСУ підтвердили успішний удар по Чонгарському мосту
На фронті загинув актор фільму Сенцова "Носоріг" Євген Світличний
На фронті загинув актор фільму Сенцова "Носоріг" Євген Світличний
У Києві водій навмисно заблокував дорогу “швидкій”, яка перевозила дворічну дитину у критичному стані
У Києві водій навмисно заблокував дорогу “швидкій”, яка перевозила дворічну дитину у критичному стані
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Росія вдарила по Кривому Рогу ракетами. Є влучання в житловий будинок та навчальний заклад (оновлено)
Росія вдарила по Кривому Рогу ракетами. Є влучання в житловий будинок та навчальний заклад (оновлено)
ГоловнаСвіт

У Пекіні безперервний дощ затопив 358 доріг, стихія забрала життя двох людей

Синоптики прогнозують ще більше дощів та повені.

У Пекіні безперервний дощ затопив 358 доріг, стихія забрала життя двох людей
Фото: EPA/UPG

У західному передмісті Пекіна через безперервний дощ затопило 358 доріг, стихія забрала життя щонайменше двох людей.

Про це пише Reuters.

Два тіла знайшли у річці під час екстреного патрулювання. 

Державні ЗМІ опублікували відеоролики, на яких видно, як напівзатоплені автомобілі в районі Ментоугоу несуть швидкі потоки. “Залишки тайфуну Доксурі принесли рекордну кількість опадів на місто з населенням майже 22 мільйони людей”, − зазначає видання.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Крім Пекіна, зливи продовжували заливати сусіднє місто Тяньцзінь, а також провінцію Хебей у регіоні розміром майже з Великобританію. Три з п'яти річок, що становлять басейн річки Хай, у понеділок піднялися до небезпечного рівня. Кілька будинків змило в річку Юндін, і майже 55 000 людей було евакуйовано з будинків у місті Баодін.

Доксурі став одним із найсильніших ураганів, що вдарили по Китаю за останні роки, і минулими вихідними викликав широкомасштабні повені в південній провінції Фуцзянь.

Фото: EPA/UPG

Середня кількість опадів у Пекіні досягла 176,9 мм з вечора суботи до дня понеділка, а максимальна зареєстрована кількість опадів на метеостанції в Ментоугоу досягла 580,9 мм.

Пекінська обсерваторія оголосила червоний рівень тривоги − найвищий рівень попередження − про сильні дощі, а Пекінська гідрологічна станція посилила своє попередження про повені, прогнозувавши ще більше дощів і повені. Невпинні опади побили щоденні рекорди кількості опадів на 14 метеостанціях у провінціях Пекін, Хебей, Шаньсі та Шаньдун. 

У Пекіні евакуювали понад 31 тисячу людей, призупинили роботи на понад 4 тисячах будівельних майданчиків, майже 20 тисяч будівель перевірили на наявність пошкоджень. Обидва столичні аеропорти скасували понад 200 рейсів у понеділок вдень, майже 600 оголосили про затримуку.

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, щоліта у Китаї затоплюється до 150 міст попри зусилля щодо покращення дренажу. У липні 2021 року сильний дощ у місті Чженьчжоу в центральній частині провінції Хенань забрав життя майже 400 людей, 14 людей потонули на затопленій лінії метро. За три дні випало більше опадів, ніж у місті випадає протягом року. Національне метеорологічне бюро попередило, що сильні дощі до 130 мм очікуються в деяких частинах Хебея, Пекіна та Тяньцзіня до ранку суботи.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies