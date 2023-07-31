Синоптики прогнозують ще більше дощів та повені.

У західному передмісті Пекіна через безперервний дощ затопило 358 доріг, стихія забрала життя щонайменше двох людей.

Про це пише Reuters.

Два тіла знайшли у річці під час екстреного патрулювання.

Державні ЗМІ опублікували відеоролики, на яких видно, як напівзатоплені автомобілі в районі Ментоугоу несуть швидкі потоки. “Залишки тайфуну Доксурі принесли рекордну кількість опадів на місто з населенням майже 22 мільйони людей”, − зазначає видання.

Крім Пекіна, зливи продовжували заливати сусіднє місто Тяньцзінь, а також провінцію Хебей у регіоні розміром майже з Великобританію. Три з п'яти річок, що становлять басейн річки Хай, у понеділок піднялися до небезпечного рівня. Кілька будинків змило в річку Юндін, і майже 55 000 людей було евакуйовано з будинків у місті Баодін.

Доксурі став одним із найсильніших ураганів, що вдарили по Китаю за останні роки, і минулими вихідними викликав широкомасштабні повені в південній провінції Фуцзянь.

Фото: EPA/UPG

Середня кількість опадів у Пекіні досягла 176,9 мм з вечора суботи до дня понеділка, а максимальна зареєстрована кількість опадів на метеостанції в Ментоугоу досягла 580,9 мм.

Пекінська обсерваторія оголосила червоний рівень тривоги − найвищий рівень попередження − про сильні дощі, а Пекінська гідрологічна станція посилила своє попередження про повені, прогнозувавши ще більше дощів і повені. Невпинні опади побили щоденні рекорди кількості опадів на 14 метеостанціях у провінціях Пекін, Хебей, Шаньсі та Шаньдун.

У Пекіні евакуювали понад 31 тисячу людей, призупинили роботи на понад 4 тисячах будівельних майданчиків, майже 20 тисяч будівель перевірили на наявність пошкоджень. Обидва столичні аеропорти скасували понад 200 рейсів у понеділок вдень, майже 600 оголосили про затримуку.

Фото: EPA/UPG

Severe torrential rain in Beijing, mountain torrents rolling in pic.twitter.com/BNrjkvdOkR — Jim yang (@yangyubin1998) July 31, 2023

Beijing remains on high alert Monday as Typhoon Doksuri dumps torrential rainfall on the city. The suburban Mentougou and Fangshan districts have received an average of more than 12 inches of rain since Saturday, causing severe flooding. pic.twitter.com/a9SiOQYEQj — Sixth Tone (@SixthTone) July 31, 2023

Нагадаємо, щоліта у Китаї затоплюється до 150 міст попри зусилля щодо покращення дренажу. У липні 2021 року сильний дощ у місті Чженьчжоу в центральній частині провінції Хенань забрав життя майже 400 людей, 14 людей потонули на затопленій лінії метро. За три дні випало більше опадів, ніж у місті випадає протягом року. Національне метеорологічне бюро попередило, що сильні дощі до 130 мм очікуються в деяких частинах Хебея, Пекіна та Тяньцзіня до ранку суботи.